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¿A Qué Hora es el Concierto de Los Recoditos Este Domingo en el Zócalo de CDMX?

El grupo mexicano de banda sinaloense se presentará de forma gratuita en la Plaza de la Constitución

Concierto en el Zócalo de CDMXConcierto en el Zócalo de CDMX por el 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

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