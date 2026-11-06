¿A Qué Hora es el Concierto de Los Recoditos Este Domingo en el Zócalo de CDMX?

Comienza la cuenta regresiva para la presentación de Los Recoditos ante decenas de miles de capitalinos en la Ciudad de México este próximo domingo 8 de noviembre en el Zócalo.

La entrada es libre y las actividades iniciarán por la tarde del domingo 8 de noviembre, en donde la jornada musical contará con la participación de artistas como Alexander Acha, Embambre, La Banda Los Recoditos.

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas en el Zócalo de CDMX, aunque se prevé que los cercos de seguridad comiencen a funcionar desde las primeras horas del domingo, y posteriormente se registren presentaciones a lo largo de la tarde y noche.

Lista de invitados y los horarios

17:20 horas. Los venezolanos Mau y Ricky abrirán las presentaciones del festival musical en donde se prevé que los cantantes toquen algunos de sus éxitos, entre los que se encuentran “Desconocidos”, “La Boca” y “Mi mala”.

18:40 horas. Será el turno de Enjambre; la agrupación zacatecana de rock alternativo interpretará parte de su repertorio. Prepárate para escuchar temas como “Mi vida en el espejo”, “Dulce soledad” y “Cámara de faltas”.

20:10 horas. El cantante de balada Alexander Acha llega al escenario del Zócalo capitalino con sus éxitos como “Te amo” y “Amiga”.

Alexander Acha, cantante mexicano, en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro

21:15 horas. Se espera que Banda Los Recoditos cierre el festival con broche de oro, poniendo la música de banda e interpretando éxitos como “Mi Último Deseo”, “Me Sobras tú”, “Me está gustando”, entre muchos otros.

JeyPi, vocalista de la Banda Los Recoditos, , durante la presentación del grupo en un festival de música. Foto: Cuartoscuro

TLS