Internacional

Acusan en EUA a 5 Personas por Disfrazar Red de Fentalino con Gastos en Renta, Comida y Ropa

Detenidos en California, Nuevo México y Arizona, se les acusa de operar una red criminal con transferencias financieras por casi 187 mil dólares

Escudo del Departamento de JusticiaDetienen a 5 por red de fentanilo en tres estados de EUA. Foto: Reuters

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