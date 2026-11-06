Internacional

Detienen al Presidente Destituido de Paraguay, Santiago Peña; Permanecerá en su Domicilio

El expresidente deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras es puesto a disposición del Ministerio Público por presunta lesión de confianza

Fiscalía Ordena Detención de Santiago Peña Tras Destitución en ParaguayFoto: X @SantiPenap
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