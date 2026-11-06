Detienen al Presidente Destituido de Paraguay, Santiago Peña; Permanecerá en su Domicilio

La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes 6 de noviembre de 2026 la detención del expresidente Santiago Peña, por su presunta participación en hechos punibles de lesión de confianza y otros delitos relacionados con el caso Ueno Bank.

La medida se produjo minutos después de que el Senado lo destituyera y le retirara los fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de la institución bancaria.

La resolución también contempla la detención de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, dentro de la causa penal número 92/2026, relacionada con las investigaciones del caso Ueno Bank.

La orden fue emitida por los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez, mediante la Resolución Fiscal de Detención número 7, fechada el 6 de noviembre.

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De acuerdo con la disposición del Ministerio Público, el expresidente deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La Fiscalía solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional ejecutar las órdenes y comunicar inmediatamente los resultados de las diligencias. También pidió que las personas detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal y con respeto a sus derechos y garantías.

Sobre el cumplimiento de la orden contra Peña, la representación fiscal informó que los agentes acudieron a su vivienda para verificar que permaneciera en el lugar.

"Se ha procedido a ordenar la detención del señor Santiago Peña Palacios. Nos dirigimos a su domicilio a efecto de verificar su permanencia. Se ha constatado que efectivamente se encuentra dentro de su domicilio", informó la Fiscalía a medios locales.

La autoridad agregó que Peña permitió voluntariamente el ingreso de los agentes a su vivienda y se puso a disposición para los procedimientos correspondientes, por lo que permanecerá detenido en ese inmueble.

En el caso de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, la Fiscalía dispuso que permanezca detenido en la dependencia que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

Las medidas forman parte de las diligencias del equipo fiscal especializado que investiga los hechos relacionados con Ueno Bank.

PT