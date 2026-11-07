Buscan a Marco Tulio Pedroza, Profesor de la BUAP y la ENAH; Desapareció en CDMX

Familiares y amigos reportaron la desaparición de Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de quien no tienen noticias desde el pasado 20 de octubre de 2026.

El académico también es colaborador histórico de Radio Zapote, medio de comunicación comunitario vinculado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

De acuerdo con Mar Pedroza, sobrina del profesor, la última vez que fue visto en Puebla ocurrió el 16 de octubre. Además, no se presentó a una asesoría que tenía programada para el día 23 de ese mes.

En un mensaje difundido para solicitar ayuda, explicó que algunas personas refirieron haberlo visto entre el 16 y el 19 de octubre en su domicilio, ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La última vez que Marco Tulio se conectó a una reunión virtual fue la tarde del 19 de octubre, mientras que su actividad más reciente en redes sociales aparece el día 20.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó una ficha de búsqueda en la que señala que el académico fue visto por última vez en San Miguel Chapultepec. Desde entonces se desconoce su paradero.

¿Cuáles son las señas particulares de Marco Tulio Pedroza Amarillas?

Para facilitar su identificación, sus familiares difundieron las siguientes características:

Tiene expansiones en ambas orejas.

Cuenta con una perforación en el septum de la nariz.

Presenta parálisis facial del lado izquierdo del rostro.

El día de su desaparición vestía una playera oscura con estampado, pantalón negro y tenis deportivos.

Además, sus familiares desconocen la ubicación de su vehículo, una camioneta Renault Oroch azul oscuro con vidrios polarizados.

¿Dónde dar información?

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los siguientes números de la Fiscalía capitalina:

55 5484 0430

55 5658 1111

La familia pidió compartir cualquier dato que contribuya a localizar al profesor.