Desaparecidos

Buscan a Marco Tulio Pedroza, Profesor de la BUAP y la ENAH; Desapareció en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya publicó una ficha de búsqueda

Foto: Fiscalía de la CDMXFoto: Fiscalía de la CDMX

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