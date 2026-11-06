Desaparecidos

Localizan a Dos Personas Sin Vida y Con Huellas de Violencia en Celaya

Una de las víctimas ya presentaba un avanzado estado de descomposición y la otra contaba con huellas de violencia

Localizan a Dos Personas Sin Vida y Con Huellas de Violencia en Celaya.Localizan a Dos Personas Sin Vida y Con Huellas de Violencia en Celaya. Foto: N+

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Los hallazgos se realizaron en distintas zonas del municipio, causando una fuerte movilización de autoridades de seguridad.

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