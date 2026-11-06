Localizan a Dos Personas Sin Vida y Con Huellas de Violencia en Celaya

Dos personas fueron halladas sin vida en distintas zonas de Celaya, Guanajuato, una de ellas ya en avanzado estado de descomposición, mientras que la segunda presentaba huellas de violencia.

El primer hallazgo fue hecho por un campesino, cerca de unos invernaderos, rumbo a la comunidad de San Lorenzo, con destino a Apaseo El Alto, ya estaba en avanzado estado de descomposición.

El segundo caso fue el de un hombre que presentaba huellas de violencia, sobre un camino de terracería entre las comunidades de Yustis y San Cayetano.

En este caso, el hallazgo se había reportado desde el pasado lunes, pero los policía no lo encontraron, y fue hasta el segundo llamado, tres días después, que dieron con él.

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En ambos casos se dio aviso al ministerio público para iniciar las investigaciones, mientras elementos de la Guardia Nacional y de la Policía municipal resguardaron la zona, y hasta el momento no se han dado a conocer avances de las investigaciones.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de trasladar los cuerpos a un anfiteatro y realizarles la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.