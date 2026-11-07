Sociedad

Familiares y en su Mayoría Mujeres, Personas Cuidadoras de Adultos Mayores en México

Los cuidadores dedican gran parte de su día a procurar el bienestar de la persona que cuidan, dejando a un lado sus propias necesidades

Cuidadora de adulta mayor.Foto: N+

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