Familiares y en su Mayoría Mujeres, Personas Cuidadoras de Adultos Mayores en México

Datos del Inegi estiman que para 2050, los adultos mayores en México serán el 18% de la población, el doble que ahora.

Eso implica un desafío en materia de cuidados, que actualmente realizan más de 31 millones de personas de forma no remunerada.

En su mayoría son mujeres y casi siempre familiares.

Beatriz Martínez es hija de Elsa Carabantes Hernández, una adulta mayor de 82 años de edad, quien presenta enfermedades como diabetes, problemas de memoria e hipertensión arterial.

“Es muy difícil tomar ahora ese papel de cuidadora. No la podemos dejar sola porque tiene 82 años, camina muy despacio, se le olvidan las cosas, por decirlo si prende la estufa ya no sabe cómo apagarla. Sale bastante caro todo el medicamento que utiliza. El tener una dieta especial es carísimo", indicó Beatriz.

Actualmente Elsa vive en el domicilio de su hija y entre tres hermanos la cuidan temporalmente, con los desafíos que conlleva dicha tarea.

Entre las responsabilidades diarias de los cuidadores están: organizar citas médicas, administrar medicamentos y atender imprevistos, por ello dedican gran parte de su día a procurar el bienestar de la persona que cuidan, dejando a un lado sus propias necesidades.

Como lo refiere Beatriz Martínez:

“Yo estaba acostumbrada a salir con mi marido porque su trabajo nos lo permite, todo eso yo lo dejé por estar con mi mamá porque le digo que es algo que yo quiero hacer”.

Elsa Carabantes asegura estar consciente de la tarea que están emprendiendo en su familia para su cuidado.

“Están conmigo, ven que no me falte nada”, señaló.

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En México, 31.7 millones de personas realizan labores de cuidado y 3 de cada 4 son mujeres.

Sin embargo, hay evidencia del maltrato al que muchas veces están sometidas las personas adultas mayores, así como niños y personas con discapacidad que dependen de una tercera persona para sus actividades y cuidados.

En septiembre pasado Herlinda Castillo Villegas, paciente con demencia senil de 96 años, fue agredida por Leticia Hernández Martínez, en calles de la colonia Vista Alegre. Quedaron captados en video los golpes y jalones contra Herlinda. Actualmente Leticia está en el penal de Santa Martha.

Al respecto, Víctor Manuel Hernández, hijo de la víctima aseguró:

“El próximo 11 de diciembre va a haber una audiencia donde se va a dictar la sentencia final”.

Afirmó que su mamá no podía decir que era agredida.

“Hacer un llamado a las autoridades para que no la dejen salir, fue un abuso de confianza y un abuso del cargo que ellas desempeñaban”.

Especialistas señalan que es fundamental visibilizar y reconocer el trabajo de las personas cuidadoras.

Como lo explica Luz Galindo, investigadora de cuidados en FES Aragón de la UNAM:

“Las cuidadoras trabajan en la informalidad porque no pueden tener un trabajo con un horario”.

Advierten que, pese a la importancia de esta labor, todavía existen retos en materia de derechos, reconocimiento social, seguridad social y condiciones laborales para quienes se dedican a cuidar.

Al respecto, Tania Meléndez, especialista en sociología en la FES Aragón de la UNAM indicó:

“Me parece importante tener una ejecución correcta de la normativa”.

Con información de Dafne Mora y Carlos Moreno.

LECQ