Localizan a Hombre con Esquizofrenia Desaparecido en Santiago, Nuevo León

Un hombre con esquizofrenia fue localizado por elementos de la policía después de que su mamá reportara su desaparición durante la madrugada en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Fue a través del monitoreo de las Centro de Inteligencia para la Vigilancia (CIV) y cámaras del C4 que las autoridades lograron localizar al hombre que había sido reportado como desaparecido; se encontraba en la Carretera Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Santiago, hombre que padece esquizofrenia se encontraba desorientado después de haber caminado durante varias horas por las calles del municipio y la carretera.

Al revisar las cámaras de videovigilancia, las autoridades se percataron de la presencia de un hombre en la Carretera Nacional que coincidía con las mismas características proporcionadas por los familiares del desaparecido, por lo que dieron aviso y se movilizaron hasta el punto.

Después de lograr ubicarlo, lo trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, donde le ayudaron para reunirse nuevamente con su mamá, quien se encontraba preocupada por no saber del paradero de su hijo, que fue localizado con bien.

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH