Desaparecidos

Localizan a Hombre con Esquizofrenia Desaparecido en Santiago, Nuevo León

El sujeto fue visto a través de las cámaras de videovigilancia caminando por la Carretera Nacional

Hombre con esquizofrenia desaparecido en SantiagoEl hombre fue visto caminando por la Carretera Nacional. Foto: Policía de Santiago

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