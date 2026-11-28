Este sábado 28 de noviembre, automovilistas podrían encontrar afectaciones en distintas carreteras y autopistas de México debido a bloqueos, accidentes viales, cierres parciales, obras y movilizaciones. Estos incidentes pueden provocar congestionamientos y retrasos en los tiempos de traslado.

Los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) permiten conocer las condiciones de circulación en las principales vías del país, así como los tramos donde se realizan trabajos o se atienden incidentes que afectan el tránsito.

Ante estas situaciones, se recomienda a los conductores planear sus recorridos con anticipación, considerar tiempos adicionales de traslado y revisar las condiciones de las rutas antes de salir. En caso de encontrar un cierre o bloqueo, es importante atender las indicaciones de las autoridades y utilizar vías alternas cuando estén disponibles.

También se exhorta a los automovilistas a mantenerse informados mediante los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, donde se publican actualizaciones sobre accidentes, cierres y otras afectaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos, accidentes y cierres hoy

06:17 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 0, dirección Nuevo Teapa. Continúa carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

05:54 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 82, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular.

05:52 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Obregón - Guaymas, km 31, dirección Guaymas. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil).

05:00 horas. En Nuevo León se registró cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 109 +500, de la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura del Mpio. Sabinas Hidalgo, N.L., Atienda indicación vial.