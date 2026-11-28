La primera tormenta invernal ya provoca nevadas y caída de aguanieve en distintas zonas montañosas del Estado de México (Edomex), donde se registra un marcado descenso de las temperaturas. Las condiciones comenzaron desde la tarde del viernes 27 de noviembre y se intensificaron durante la noche y la madrugada de este sábado.

Uno de los primeros reportes de nieve se registró en Jilotzingo, desde altitudes de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de Santa María Mazatla y otras montañas de la región. También se reportó caída de nieve en tramos carreteros hacia Nicolás Romero, Atlacomulco y Jocotitlán.

Otro punto donde se presentó aguanieve fue la cima del Cerro de Jocotitlán, mientras que las condiciones meteorológicas mantienen la posibilidad de nevadas en otras regiones elevadas de la entidad.

Entre las zonas donde se pronostica este sábado 28 de noviembre nieve o aguanieve están las partes altas del Nevado de Toluca, principalmente en Zinacantepec y las zonas serranas cercanas a Toluca. También se contempla la posibilidad de precipitaciones invernales en La Marquesa, ubicada en Ocoyoacac.

En la Sierra Nevada, las condiciones podrían extenderse a las inmediaciones del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en las partes altas de Amecameca, Tlalmanalco, Atlautla y Ecatzingo. Asimismo, se prevé posible aguanieve o nieve en las zonas elevadas del Monte Tláloc, en Texcoco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también advirtió que las nevadas podrían extenderse a zonas montañosas de otras entidades, entre ellas Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Ciudad de México.

Las autoridades alertaron que la nieve y el hielo pueden reducir la visibilidad y provocar superficies resbaladizas, por lo que recomendaron extremar precauciones al conducir y evitar transitar por caminos congelados.