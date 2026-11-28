Hace un año, vecinos de la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, fueron víctimas y testigos de una tragedia. Una casa donde se almacenaba pirotecnia de manera ilegal explotó y cobró la vida de cuatro personas.

Fue el 28 de noviembre de 2025 cuando el estallido originado en el domicilio número 510 de la calle Olmo Siberiano alarmó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de seguridad, quienes se movilizaron hasta el sitio para atender el siniestro.

Dos menores, un hombre y una mujer de la tercera edad murieron a causa de la explosión por pirotecnia, al menos seis personas resultaron lesionadas y más de 50 casas sufrieron afectaciones debido a la onda expansiva que rompió vidrios y tiró puertas.

Hoy en día, entre las casas de la calle Olmo Siberiano hay un espacio vacío con maleza y escombros, donde anteriormente estaban tres viviendas, entre ellas el domicilio en el que guardaban de manera ilegal la pirotecnia.

En el lugar, aún son visibles los estragos que dejó la explosión y las ofrendas colocadas por familiares y vecinos para las cuatro víctimas que perdieron la vida; velas que en su momento encendieron para honrarlos y recordarlos.

Pedro Oziel Macías Jiménez, de aproximadamente 40 años, quien era dueño de la casa donde se almacenaba la pirotecnia, murió en el lugar. Su hija, Ingrid Dannai Macías Ruíz, y otra joven identificada como Daira Ximena García Zapata, ambas de 15 años de edad, fallecieron días después en un hospital por la gravedad de sus quemaduras.

La cuarta víctima fue la señora Anastacia Rodríguez de León, de 75 años de edad, quien había ido a visitar a su hija. Los rescatistas la encontraron ya sin vida bajo los escombros de una casa contigua.

De acuerdo con lo informado por los vecinos, autoridades del municipio colocaron ventanas y puertas nuevas en los inmuebles afectados. Las casas que sufrieron afectaciones estructurales, como la de la señora Érika, que se ubica justo frente a la zona del siniestro, fueron restauradas; sin embargo, los muebles y electrodomésticos han ido adquiriéndolos con ayuda de familiares y amigos.

La señora Érika señaló que las autoridades les ofrecieron ayuda en muchas cosas pero no cumplieron con todas ellas y destacó la falta de acompañamiento emocional, pues hasta el momento siguen con miedo de que un hecho como este se repita y pierdan nuevamente su patrimonio.

Respecto a las viviendas que desaparecieron, Infonavit no ha informado si ya se pagaron en su totalidad a los dueños. Y sobre la investigación del caso, que quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) por ser un delito regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las autoridades no han dado avances.

Con información de Brian Samaniego y Sara Herrera | N+

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