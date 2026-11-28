La llegada de la primera tormenta invernal provocará un importante descenso de temperaturas en la Ciudad de México durante este fin de semana. Además del frío, se esperan lluvias intensas y condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas de mayor altitud.

Este sábado 28 de noviembre de 2026, la posible caída de nieve o aguanieve se concentrará en las zonas altas de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta, particularmente en las cumbres del Ajusco, el Chichinautzin y el cerro El Pelado. No se pronostica nieve en las zonas urbanas de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La dependencia explicó que la primera tormenta invernal, ubicada sobre el occidente del país, interactuará con el ingreso de humedad del océano Pacífico. Esta combinación favorecerá lluvias intensas durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

En el Valle de México se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros de lluvia, mientras que en las zonas altas del sur y poniente de la capital podrían superar los 70 milímetros. Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves.

El pronóstico también contempla un marcado descenso de temperatura, con máximas de entre 12 y 14 grados Celsius y mínimas que podrían ubicarse entre -3 y 2 grados en las zonas más frías.

Recomendaciones ante el frío y las lluvias en CDMX

Protección Civil pidió a la población evitar los cambios bruscos de temperatura, utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y cubrir nariz y boca al salir. También recomienda beber suficientes líquidos y utilizar crema para proteger la piel del frío.

En las zonas altas, es importante evitar transitar por caminos con hielo y manejar con precaución, debido a que el pavimento puede volverse resbaladizo. Se recomienda utilizar calzado cerrado, ropa térmica e impermeable o rompevientos.

Además, se debe evitar encender anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Las personas que tienen animales de compañía también deben resguardarlos del frío y evitar dejarlos a la intemperie.

La dependencia exhortó a mantenerse informado mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante las condiciones meteorológicas de este fin de semana.