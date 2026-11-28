La Feria del Libro (FIL) de Guadalajara inicia este sábado sus actividades con Italia como invitada de honor, un homenaje a Juan Rulfo y la presencia del escritor Salman Rushdie así como la nicaragüense Gioconda Belli, premio FIL de Literatura en Lenguas Romance.

Se trata de una edición especial, ya que la feria cumple 40 años de existencia y es considerada la más importante del mundo en habla hispana.

La FIL recibirá a 900 escritores de 41 países y desplegará cerca de 3 mil actividades, entre ellas 650 presentaciones de libros. Se espera una asistencia de 950 mil personas del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

La feria dará inicio este sábado con la entrega del premio FIL de Literatura en Lenguas Romance a la nicaragüense Gioconda Belli, quien tendrá una nutrida agenda al participar en una charla con jóvenes y una lectura con ganadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, galardón que obtuvo en 2008.

Salman Rushdie, autor del reciente libro 'Cuchillo', donde relata el intento de asesinato que sufrió en 2022, visitará por tercera ocasión la FIL para ofrecer una charla el sábado 28 de noviembre en lo será una de las actividades con mayor asistencia durante el primer fin de semana.

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La FIL rendirá, asimismo, un homenaje al mexicano Juan Rulfo tras 40 años de su fallecimiento con un pabellón inmersivo montado especialmente para la ocasión en el que los asistentes podrán sumergirse en el mundo de ‘Pedro Páramo’, su obra más conocida.

La escritora chilena Isabel Allende tendrá una participación especial en esta edición. La autora de ‘La casa de los espíritus’ se sumó a la programación de la feria tras ganar el premio Planeta 2026 y presentará su nuevo libro ‘La hora antes del alba’, además de sostener un encuentro con estudiantes.

Este año, la feria desplegará el programa ‘26 en el 26, una iniciativa que reúne a 26 escritoras y escritores menores de 40 años de trece países de habla hispana para conocer la diversidad de geografías y temas de la generación nacida entre 1986 y el año 2000.

Por otra parte, Italia llega a Guadalajara con la potencia de su tradición cultural bajo el lema ‘El mundo nos habla como un gran libro’, el país europeo desplegará un programa con 120 actividades y 58 escritoras y escritores de diversas edades y géneros.

La delegación italiana tendrá además una decena de exposiciones que mostrarán la diversidad artística del país y que mostrarán desde clásicos como Caravaggio y la interpretación contemporánea de la novela ‘Pinocchio’ hasta las transformaciones de la su arquitectura, su infraestructura y sus paisajes.

La feria abrirá sus espacios a 18 mil profesionales del libro provenientes de 60 países para propiciar la negociación y promoción de sus catálogos editoriales, además de participar en actividades dedicadas a la profesionalización de todos los sectores involucrados en la cadena de la producción editorial.

ICM