La primera tormenta invernal de la temporada generará condiciones para un marcado descenso de temperatura en Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil del estado.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 mantendrá un ambiente frío a muy frío en la entidad, por lo que se espera que las bajas temperaturas se intensifiquen durante las próximas horas.

Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de la región sureste de Coahuila, principalmente en los puntos que se encuentran por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

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Ante estas condiciones, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada sobre los cambios en el pronóstico del tiempo y tomar precauciones para evitar afectaciones por las bajas temperaturas, especialmente en las zonas serranas del estado.