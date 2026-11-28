Dos personas resultaron heridas luego de que la unidad en la que viajaban fuera proyectada fuera del camino tras ser impactada por un camión, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El accidente vial se registró sobre la carretera a Cadereyta, a la altura del kilómetro 21, en la comunidad de San Isidro.

De acuerdo con las imágenes, un camión impactó a una camioneta de transporte de personal cuando presuntamente intentaba realizar una maniobra para retornar.

Debido a la fuerza del choque, la unidad de pasajeros salió proyectada y sus ocupantes terminaron sobre el pavimento. Ambos vehículos también se desplazaron hasta impactarse contra varios puestos semifijos dedicados a la venta de bebidas y alimentos.

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Tras el percance, comerciantes y habitantes que se encontraban en los alrededores se acercaron para auxiliar a las personas lesionadas, mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados y posteriormente los trasladaron a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

De manera preliminar, se informó que las dos personas lesionadas se encontraban en condición estable y que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

El impacto también ocasionó daños materiales en los puestos comerciales ubicados a un costado de la carretera, aunque no se reportaron más personas afectadas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

En las imágenes del percance se observa la fuerza con la que el camión golpeó a la camioneta, así como la trayectoria que siguieron ambas unidades hasta terminar contra los establecimientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución, especialmente en zonas habitacionales y con presencia de peatones.