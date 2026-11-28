Llegamos al último viernes del mes y debido a que muchas personas participan en la rifa de los 17 millones de pes, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 27 de noviembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2905.

Si interesa ver cómo estuvo la actividad de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4037. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1769.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 27 de noviembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional de hoy?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 39533, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 10366, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aun así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 27 de noviembre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2905 de este día:

El número 39533 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 10366 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 15271 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 35207 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 56792 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 01271 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 55172 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 24464 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 59563 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 06911 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 49239 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 53537 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 27182 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 13854 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2905 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 27 de noviembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO