Un sujeto armado con un cuchillo asaltó una gasolinera ubicada en el ejido Piedras Negras, en el municipio de Piedras Negras, donde amenazó a un trabajador y lo despojó de dinero en efectivo. El responsable logró escapar antes de que llegaran las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando Mario Alberto, de 54 años, se encontraba laborando como despachador en la estación de servicio ubicada en el par vial Román Cepeda y bulevar República. En ese momento, un hombre se aproximó y, portando un cuchillo, lo amenazó para obligarlo a entregar el dinero de las ventas.

Tras el reporte del asalto, elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y localización del responsable, quien consiguió darse a la fuga. El delegado de la Fiscalía General de Justicia de la Delegación Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificar al presunto asaltante y lograr su detención.

El funcionario detalló que el monto de lo robado asciende a 2 mil 800 pesos. Asimismo, señaló que están a la espera de que el apoderado legal de la gasolinera presente la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.