La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Federal en el Estado de Puebla, cumplimentó una orden de aprehensión contra Gabriel ‘N’, por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo con la investigación, el 30 de marzo de 2017, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán detuvieron al sujeto, quien viajaba como copiloto en una camioneta sobre la carretera federal 150, Tehuacán-Orizaba.

Durante una inspección al vehículo, los oficiales localizaron cinco tambos y cinco bidones que contenían aproximadamente mil 253 litros de gasolina regular, sin que los ocupantes acreditaran su legal procedencia.

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Por estos hechos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició la investigación correspondiente y obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel ‘N’, quien enfrentaba su proceso en libertad.

Posteriormente, ante su inasistencia injustificada a una audiencia judicial fue declarado sustraído de la acción de la justicia y el juez de Control libró una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Con información de N+

GMAZ