La Policía Municipal de Quecholac informó que logró la detención de dos hombres, tras ser sorprendidos circulando a bordo de una pipa cargada con gas LP cuya procedencia legal no lograron acreditar.

La intervención policial se registró en el cruce de la calle 7 Sur y la avenida Morelos, en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, durante los recorridos permanentes de vigilancia en la zona.

Al detectar la unidad de carga y marcarle el alto a los ocupantes para efectuar una revisión preventiva, los agentes notaron que mostratron una actitud de evidente nerviosismo.

Tras inspeccionar una pipa con capacidad de 450 litros, los uniformados detectaron irregularidades en las placas de circulación y confirmaron que la unidad carecía de registro ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), además de que los ocupantes no presentaron documentación válida que respaldara la carga del combustible.

Ante la presunción del delito de robo de hidrocarburos, los oficiales procedieron al aseguramiento inmediato de Ricardo ‘N’, de 26 años de edad y originario del estado de Veracruz, y de Efraín ‘N’, de 39 años, originario del municipio Tepeaca.

Los dos individuos arrestados, así como el automotor asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para determinar su situación jurídica.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ