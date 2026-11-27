La secretaría de la Defensa Nacional informó que los titulares de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo y de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, tuvieron una visita oficial de trabajo con el Comandante del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona.

Dicho encuentro se realizó del 16 al 18 de noviembre 2026, la cual tuvo como propósito revisar tres ejes sobre la seguridad entre ambos países: México-Estados Unidos.

Plan Anual de Actividades 2027, que comprende el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés).

Incremento de las operaciones concurrentes (espejo) en la frontera común, para atender la problemática que enfrentan las dos naciones.

Seguimiento a los marcos de la colaboración en curso, entre las que se encuentran las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, la preparación para la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres.

El General Ricardo Trevilla, de la Defensa, indicó que con estos encuentros "se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países".

Mientras que, el Almirante Raymundo Pedro Morales, de la Marina, señaló la importancia del diálogo para hacer frente a desafíos comunes, "mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países".

En tanto, el General Gregory Michael Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que su país y México cuentan con una alianza de defensa vital y duradera, "basada en valores compartidos y respeto mutuo".

Asegró que este tipo de encuentros entre titulares, permiten fortalecer la relación bilateral entre México y EUA, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

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