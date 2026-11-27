Alfredo ‘N’, de 51 años, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y feminicidio, luego de ser señalado por presuntamente privar de la vida a dos personas de origen colombiano dedicadas a los préstamos conocidos como “Gota a Gota”, en Iztapalapa.

La resolución fue emitida por un juez después de la audiencia de control, en la que determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el hombre.

De acuerdo con los señalamientos, las víctimas, un hombre y una mujer, presuntamente acudieron a cobrarle una deuda cuando ocurrieron los hechos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba para señalar que Alfredo habría actuado con alevosía al momento de privar de la vida a las dos personas.

La representación social también expuso elementos para descartar que el acusado hubiera actuado en legítima defensa.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades podrán continuar con las diligencias correspondientes.

Mientras avanza el proceso penal, Alfredo ‘N’ permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Con información de Arturo Sierra

PT