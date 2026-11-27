Una mujer fue localizada sin vida en un terreno cubierto de maleza, ubicado sobre el Camino Real hacia la unidad habitacional Los Cerezos, en la ciudad de Córdoba, antes de llegar a la desviación hacia San Rafael Calería.

El cuerpo fue encontrado entre la vegetación, en un predio donde años atrás habría funcionado una pollería. La víctima permanece en calidad de desconocida; vestía un pantalón de color claro y tenía el torso descubierto.

El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo aparentemente tendría varios días en el lugar, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Elementos de las policías Estatal y Municipal acudieron al sitio, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y acordonaron el terreno. Posteriormente llegaron agentes de la Policía Ministerial, personal de la Fiscalía Regional y Servicios Periciales.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que los estudios permitan determinar las causas de la muerte y establecer su identidad.