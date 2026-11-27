Israel N., acusado del homicidio de Cristina Joselyn Rocha, de 36 años y con seis meses de embarazo, quien murió atropellada en la zona de corporativos de Santa Fe, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio con dolo eventual.

Durante la audiencia, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. También señaló que haber abandonado a la víctima sin prestarle auxilio fue una circunstancia que agravó su situación jurídica.

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El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y el imputado permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Israel N., quien fue detenido el 21 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia.

El dictamen en materia de tránsito terrestre estableció que el conductor no extremó las precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de Joselyn. Además, determinó que circulaba a exceso de velocidad y que escapó del lugar después del atropellamiento.

Cristina Joselyn, habitante de Toluca y trabajadora de un colegio particular, fue atropellada el 13 de noviembre en Santa Fe. Murió antes de ser trasladada a un hospital, al igual que la bebé que gestaba.