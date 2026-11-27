La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) confirmó la detención de cinco integrantes de la banda de ‘Los Toscano’ quienes realizaban actividades delictivas en el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

Entre los detenidos están Víctor Alfonso ‘N’, alias ‘Chucky’ de 41 años, líder de la banda y quien cuenta con antecedentes por portación de cartuchos y arma de fuego sin licencia, robo a transeúnte, delitos contra la salud, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio y detentación de vehículo con reporte de robo.

También fue detenido Rafael n, de 39 años, conocido como ‘El Kalusha’, con antecedentes por homicidio calificado y quien presuntamente se dedicaba al reclutamiento de vigilantes en el Mercado Morelos de la capital poblana.

Los otros detenidos fueron Oscar ‘N’ de 39, relacionado con el delito de robo y portación de arma de fuego sin licencia; Josefina Dolores ‘N’ de 44, conocida como ‘La Jefa’ y Anairis ‘N’ de 33 años, todos ellos con diversas actividades en el grupo criminal.

A los detenidos les fue decomisado un kilogramo de marihuana, 402 dosis de diversas drogas, tres armas cortas, 55 cartuchos útiles, una camioneta Audi Q5.

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La dependencia estatal reveló están involucrados en la organización de al menos ocho bloqueos en diversos puntos de la capital y zona metropolitana de Puebla el pasado 10 de noviembre, presuntamente organizados por familiares de internos en el Penal de San Miguel.

Las drogas y armas incautadas, así como los detenidos, fueron puestos a disposición del agente del ministerio público quien determinará su situación jurídica.

Con información N+

JAPR