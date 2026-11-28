Dos hombres fueron detenidos por las autoridades al ser señalados como presuntos responsables del robo de la pensión de un adulto mayor en su domicilio, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Iván García, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, delegación Laguna II, informó que entre los detenidos se encuentra un adolescente identificado como José, de 17 años, así como Carlos “N”, de 22 años, quienes fueron señalados por su presunta participación en los hechos.

El funcionario dio a conocer que el menor de edad ya fue vinculado a proceso y trasladado a la ciudad de Saltillo, donde permanecerá internado mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Por su parte, este 26 de noviembre se llevó a cabo la audiencia inicial de Carlos “N”, de 22 años, quien también fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito. Con esta resolución, ambos señalados quedaron sujetos a un proceso judicial, mientras la Fiscalía continúa reuniendo los elementos necesarios para el esclarecimiento del caso.