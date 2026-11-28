La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron doble Protocolo de Alerta Común (CAP) debido al descenso de temperaturas y posible caída de nieve, así como lluvias torrenciales, mientras se desarrolla la primera tormenta invernal de la temporada.

Las autoridades señalaron que, en al menos 13 estados, habrá condiciones meteorológicas adversas, por lo que han hecho un llamado a la población a resguardarse y tomar medidas de protección.

Las entidades bajo alerta por bajas temperaturas, caída de nieve o aguanieve y lluvias de diferente intensidad por la primera tormenta invernal son:

Ciudad de México.

Colima.

Estado de México.

Guerrero.

Guanajuato.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

Morelos.

Puebla.

Querétaro.

Tlaxcala.

Veracruz.

Por su parte, la autoridad también emitió una CAP por lluvias puntuales torrenciales (150 a 200 mm) y rachas de viento en el estado de Guerrero.

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De acuerdo con el pronóstico del SMN para las próximas horas, la primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del territorio mexicano. El día de hoy y mañana, se prevé que el fenómeno ocasione lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente, centro, oriente y sur del país, marcado descenso de temperatura sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central y la posible caída de nieve o aguanieve en el occidente, centro y oriente de México.