Seguridad

Detienen a Presunto Homicida de Motociclista en Guadalupe, Nuevo León

La víctima fue asesinada a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial

Detenido por homicidio de motociclista en GuadalupeFoto: N+

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