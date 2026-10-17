Detienen a Presunto Homicida de Motociclista en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre acusado de asesinar a balazos a un motociclista en el estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en el municipio de Guadalupe, fue capturado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El detenido fue identificado como Josué 'N', de 30 años de edad, quien después de ser detenido por las autoridades, fue internado en un penal estatal, acusado del delito de homicidio calificado en agravio del conductor de una motocicleta.

Los hechos que se le imputan al presunto homicida ocurrieron el pasado 24 de septiembre en el cruce de las avenidas Constitución y Las Américas, en la colonia Libertad, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido llegó a bordo un automóvil a la plaza comercial, posteriormente descendió del vehículo con un arma corta y caminó directo hacia la víctima, identificada como Oziel, de 38 años de edad, quien estaba sobre su motocicleta.

Sin darle oportunidad de defenderse, le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia. Tras la agresión, el atacante volvió a su vehículo y huyó del sector. Las autoridades arribaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes para dar con el responsable que ya fue capturado y se encuentra bajo investigación en un penal estatal.

Con información con Adriana Garcino | N+

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