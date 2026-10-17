Familiares, amigos y padres de familia se manifestaron en las inmediaciones del Centro Integral de Justicia de Altamira para expresar su respaldo a Arturo ‘N’, exdirector de la Escuela Secundaria Técnica Número 68 ‘Tirso Saldívar’, quien enfrenta una denuncia por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una estudiante menor de edad.

La movilización se realizó durante el desarrollo de la audiencia inicial del docente. Los manifestantes colocaron mantas y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades, en las que solicitaron una investigación exhaustiva y un proceso legal transparente.

Durante la protesta, algunos padres de familia expresaron su confianza en el señalado, mientras que otros insistieron en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La hermana del señalado también pidió que el caso sea investigado a profundidad, sin menospreciar la declaración de la menor involucrada.

Antes de concluir la movilización, los manifestantes realizaron un círculo de oración para pedir el esclarecimiento de los hechos.

El caso se remonta al 15 de septiembre, cuando se presentó una denuncia contra el entonces director por presuntos hechos de abuso sexual en agravio de una estudiante de tercer grado. De acuerdo con información publicada sobre el caso, la familia de la adolescente decidió acudir ante las autoridades después de advertir cambios en su comportamiento.

El expediente permanece bajo investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM). La responsabilidad del acusado deberá determinarse mediante el procedimiento legal correspondiente.