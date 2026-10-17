Seguridad

Protestan en Apoyo a Maestro Acusado de Presunto Abuso Sexual contra Alumna en Altamira

Los manifestantes solicitaron una investigación exhaustiva y un proceso legal transparente

Protestan en Apoyo a Maestro Acusado de Presunto Abuso Sexual contra Alumna en AltamiraProtestan en Apoyo a Maestro Acusado de Presunto Abuso Sexual contra Alumna en Altamira. Foto: N+

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Familiares y amigos apoyan a Arturo ‘N’, exdirector acusado de abuso sexual. Solicitan esclarecer los hechos y un proceso legal justo.

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