Seguridad

Aseguran Droga Oculta en Pañal en Local del Mercado Alianza en Torreón, Coahuila

El comisario Alfredo Flores informó que una persona fue detenida durante el operativo

Aseguran Droga Oculta en Pañal en Local del Mercado Alianza en Torreón, CoahuilaAutoridades aseguraron droga durante un cateo en un local del Mercado Alianza. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+