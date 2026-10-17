Aseguran Droga Oculta en Pañal en Local del Mercado Alianza en Torreón, Coahuila

El comisario Alfredo Flores Originales informó que durante esta semana se realizó el aseguramiento de un local en el Mercado Alianza, en Torreón, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes.

Explicó que, a raíz de diversos reportes ciudadanos recibidos por el comandante de zona, las autoridades llevaron a cabo un cateo en el establecimiento.

Durante la intervención fueron asegurados alrededor de 50 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, los cuales se encontraban ocultos en el interior de un pañal.

De acuerdo con las autoridades, el negocio presuntamente era utilizado como fachada para la venta de drogas.

En el operativo también fue detenida una persona, quien quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.