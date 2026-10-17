¿Buscas qué ver para una noche de miedo en la víspera de la temporada de Halloween y Día de Muertos? Rotten Tomatoes actualizó su lista de las mejores películas de terror de todos los tiempos, con clásicos y títulos modernos que destacan por su impacto en críticos y público. Get Out, El Babadook y Psicosis figuran entre las cintas imperdibles del género.

Descubre qué películas no pueden faltar en tu maratón de horror. La selección reúne historias sobrenaturales, suspenso y clásicos del género para disfrutar una maratón de horror. A un costado dejamos el porcentaje de evaluación de la plataforma.

Marcha de bestias se realizó esta noche cómo parte de las actividades del Festival de Cine Fantástico en Pueblo Mágico de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Las 50 mejores películas de terror de la historia, según Rotten Tomatoes

His House (2020) — Una pareja de refugiados enfrenta una presencia aterradora en su nuevo hogar. (100%) Under the Shadow (2016) — Una madre y su hija viven sucesos sobrenaturales durante la guerra. (99%) The Wailing (2016) — Una serie de asesinatos desata el terror en una aldea surcoreana. (99%) Get Out (2017) — Una visita familiar revela un perturbador secreto. (98%) The Babadook (2014) — Una madre y su hijo enfrentan una entidad siniestra. (98%) Let the Right One In (2008) — Una amistad infantil esconde un oscuro secreto vampírico. (98%) Host (2020) — Una sesión espiritista virtual invoca una presencia demoníaca. (98%) Bride of Frankenstein (1935) — El doctor Frankenstein intenta crear una compañera para su criatura. (97%) The Loved Ones (2009) — Un rechazo amoroso desencadena una pesadilla macabra. (98%) Ringu (1998) — Una cinta maldita amenaza con provocar la muerte de quienes la ven. (98%) Vampyr (1932) — Un viajero se adentra en un mundo de sombras y sucesos inexplicables. (98%) Sinners (2025) — Dos hermanos regresan a su pueblo y descubren una amenaza aterradora. (97%)

Un bonus en la lista:

Weapons (2025) — La desaparición simultánea de varios niños desconcierta a toda una comunidad. (93%) Obsession (2025) — Un deseo amoroso se convierte en una pesadilla inesperada. (93%)

El listado original de la página Rotten Tomatoes incluye 200 películas de terror, entre las que se encuentran clásicos como Pesadilla en la calle Elm, Nosferatu, Poltergeist, Misery, El Exorcista y La bruja de Blair.

Robert Englund, Freddie Kruger, en firma de autógrafos. Foto: AP

Así como filmes de cine contemporáneo como Hereditary, ¡Ayuda!, Arrástrame al infierno, VVitch, la española “REC”, El Descenso, 28 días después, El Conjuro, Actividad Paranormal, entre muchas otras.

TLS