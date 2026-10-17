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Las 50 Mejores Películas de Terror de la Historia, según Rotten Tomatoes

La plataforma de crítica de cine reunió las cintas más aterradoras de la industria. Se encuentran 200 filmes que van desde clásicos como Carrie y El Exorcista hasta actuales como Obsession

Las 50 Mejores Películas de Terror de la Historia, según Rotten TomatoesEn esta ilustración fotográfica, el logotipo de Rotten Tomatoes aparece en un teléfono inteligente y en el fondo. Foto: AP / Archivo

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