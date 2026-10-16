Entretenimiento

Mamá de RJ Mitte Rompe el Silencio: 'Ninguna Madre Debería Encontrar a Su Hijo Así'

Dyna Mitte compartió cómo fue el momento en el que encontró el cuerpo sin vida del joven actor de 'Beaking Bad'

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, se quita la vida a los 34 añosRJ Mitte, actor de Breaking Bad, se quita la vida a los 34 años y su madre rompió el silencio. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+