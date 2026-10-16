Mamá de RJ Mitte Rompe el Silencio: 'Ninguna Madre Debería Encontrar a Su Hijo Así'

Dyna Mitte, madre del actor RJ Mitte, conocido por su personaje en “Breaking Bad”, rompió el silencio a unos días de que el joven se quitara la vida. Compartió que fue ella quien encontró a su hijo ya sin vida.

Durante una entrevista con la cadena NBC News, Dyna Mitte declaró que busca dar a conocer lo que ocurrió con el propósito de que su testimonio sirva en otros casos, como poner atención a las señales y ofrecer ayuda a sus seres queridos.

“Si el hecho de que hable hoy puede evitar que alguien más pase por la misma situación, porque una madre nunca debería tener que encontrar a su hijo así, de esta manera. “Sí puedo decir que esto ayuda a una sola persona, creo que eso es lo que RJ esperaría”, compartió.

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Mamá de RJ Mitte recuerda momento en que lo halló muerto

RJ Mitte, de 34 años, llevaba meses con algunas señales de deterioro de su bienestar emocional: dormía hasta tarde, casi no comía y recientemente había terminado una relación, además, se negaba a recibir ayuda, así lo contó su madre durante la entrevista.

Dyna detalló que el actor pasó el fin de semana en su casa de Brownsville, Texas, con la familia y que charló con varios amigos.

Pero la mañana del día de su muerte, el pasado 12 de octubre, él decidió no responderle el teléfono, cosa que no le extrañó a la mujer porque el joven solía despertar hasta tarde.

Dyna decidió comprarle algo de desayunar y se lo llevó a su casa en Brownsville, ingresó al domicilio y se encontró con una escena desgarradora: “Fue entonces cuando lo descubrí”, contó.

En su relato, Mitte aseveró que trató de persuadir a RJ durante un tiempo para que obtuviera ayuda profesional, debido a que se encontraba “muy afectado” por diversos problemas emocionales.

“Todos pasamos por desengaños amorosos en nuestra vida y todos los afrontamos de manera diferente. Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo diferente, de verdad lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”, afirmó.

Horas después del reporte de su muerte, el representante de RJ Mitte confirmó a la revista People que el joven se había suicidado. El Departamento de Policía de Brownsville indicó que la causa de la muerte no se había determinado y que seguía bajo investigación.

TLS