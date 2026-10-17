‘Hemos Contribuido Al Crecimiento de EUA’, Dicen Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte llevaron la música regional mexicana y un mensaje de apoyo a los migrantes al Tiny Desk de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés), durante el Mes de la Herencia Hispana.

La agrupación interpretó canciones que reflejan la identidad y las experiencias de la comunidad latina, en una presentación que superó los 2 millones de reproducciones en el canal de YouTube de NPR hasta el 16 de octubre.

En entrevista con Univision, Jorge Hernández, líder de la banda, destacó la importancia de compartir las historias y los problemas que enfrentan los mexicanos y otros latinos que viven en Estados Unidos.

“Es un honor para nosotros transmitir lo que se canta y toda la problemática de nuestra gente, de toda la gente mexicana, como de todos los latinos que estamos en este hermoso país, Estados Unidos”, señaló.

Foto: AFP

La agrupación abrió su presentación con “Somos más americanos”, tema que cuestiona las fronteras y reivindica la identidad de quienes viven en territorio estadounidense. “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”, dice uno de los versos más reconocidos de la canción. Después interpretaron “La Puerta Negra”.

Tras el concierto, Hernán Hernández, bajista y vocalista del grupo, habló sobre el trabajo de la comunidad hispana y su contribución al desarrollo del país, así como de la creciente participación de sus integrantes en la política.

“Nosotros hemos contribuido al crecimiento de este país, hemos contribuido diariamente, trabajamos duro y este país ha crecido siempre con la mano de obra de los latinos”, afirmó.

Por su parte, Luis Hernández llamó a la comunidad hispana a participar en las elecciones y expresó su expectativa de que el voto contribuya a impulsar cambios favorables para los latinos.

“Los latinos, por todo lo que nos está sucediendo, nos vamos a hacer presentes en las urnas, y vamos a tener ese cambio importante que estamos deseando”, dijo.

Con más de cinco décadas de carrera, Los Tigres del Norte también hablaron sobre las enseñanzas familiares que han acompañado su trayectoria musical.

Luis Hernández atribuyó parte de esa continuidad a la educación que recibieron de sus padres. “Siempre hemos sido una familia con muy buenas raíces, que siempre nuestros padres nos inculcaron buenos modales y buenos comportamientos”, comentó.

El Tiny Desk es un espacio de NPR en el que artistas realizan presentaciones musicales en una pequeña oficina, grabadas para su difusión por internet.