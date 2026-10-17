Sociedad

Hoy Termina Evento en el Zócalo CDMX: Quién Dará Concierto Gratis, Actividades y Horarios

Checa qué hay hoy en el Zócalo CDMX y todo el programa completo que va a cerrar con broche de oro las actividades este domingo 18 de octubre 2026

Evento en el Zócalo CDMX termina hoy 18 de octubre 2026 quién dará concierto gratis actividades y horariosEste domingo es el última día de actividades en el Zócalo de la CDMX. Foto: Facebook FIL 2026

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Evento en el Zócalo CDMX Termina Hoy: Quién Estará en Concierto Gratis, Actividades y Horarios 18 de Octubre | N+