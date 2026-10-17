Hoy Termina Evento en el Zócalo CDMX: Quién Dará Concierto Gratis, Actividades y Horarios

Este domingo termina uno de los eventos con mayor afluencia de gente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y si aún no sabes qué hay este 18 de octubre 2026 en el explanada del Centro Histórico, te contamos quién estará en concierto gratis, la lista de actividades y el horario de inicio y cierre de toda la cartelera.

Para toda la gente que de pronto no sabe qué hacer en la CDMX, en una nota ya les dijimos qué evento hay en el Zócalo este 17 y 18 de octubre y el horario de todas las actividades programadas para este sábado.

¿Qué hay hoy en el Zócalo?

La plaza principal de Ciudad de México es el lugar que alberga la XXVI Feria Internacional del Libro (FIL Zócalo CDMX 2026), donde no sólo se venden libros sino que hay espacios para analizar, charlar y reflexionar sobre temas relevantes de carácter político, social y cultural.

El fin de semana del 17 y 18 de octubre se cierra con broche de oro la FIL CDMX 2026, luego de que se inauguró el pasado viernes 9 del mismo mes.

¿Quién dará concierto en el Zócalo CDMX este 18 de octubre?

En total van a ser cinco grupos y artistas musicales los que van a estar en la plancha de la Plaza de la Constitución en concierto durante ese domingo:

Los Crazysaurios se presentan en el Foro Rodolfo Walsh a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Los Magos Herrera dan conciertos en el Foro Federico García Lorca a las 11:30 horas.

Yucatán a Go Go estará en el Foro Alaíde Foppa a las 11:30 horas.

Par de dos da concierto a las 18:00 horas en el Foro José Revueltas.

Nueva Rebelión cierra la Feria del Libero 2026 con un concierto a las 19:00 horas en el Foro José Revueltas.

Actividades y horarios en el Zócalo este domingo 18 de octubre 2026

Si te interesa asistir al último día de la Feria del Libro en el Zócalo 2026, a continuación te dejamos el programa de actividades para este domingo:

FORO RODOLFO WALSH

12:00 h | Infantil

Francisco Hinojosa. Charlando sobre su obra.

12:45 h | Presentación de libro

Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, de Miguel Alcubierre y Tonatiuh Matos. Presentan Alberto Ramírez y Tonatiuh Matos.

13:30 h | Presentación de libro

Los esbirros del palacio, de Augusto Mora. Presenta Paco Ignacio Taibo II.

FORO ALAÍDE FOPPA

12:30 h | Infantil / Presentación de libro

El volcán Sangangüey y la caña de azúcar, de Alejandro Villalvazo Franco. Presenta Lorena Elizabeth Hernández.

13:15 h | Presentación de libros

Revoluciones por minuto y Los héroes numerados, de Juan Villoro. Presenta Ezra Alcázar.

14:00 h | Charla

“¿Qué busca la Liga Cultural Antifascista?”

FORO FEDERICO GARCÍA LORCA

12:30 h | Programa: Astillero Informa

Con Julio Hernández.

13:45 h | Mesa

“¿Quién le teme al feminismo?” Con Dolores Reyes (ARG), Liliana Escliar (ARG) y Gabriela Pulido.

14:45 h | Charlando con...

Lorenzo Meyer.

FORO JOSÉ REVUELTAS

11:00 h | Taller

Una página para nuestra memoria. Editorial Raíces.

12:00 h | Representación escénica

Un pasado acompasado. Colectivo NEUTLI.

13:00 h | Conversatorio

“Psicología y resiliencia”. Fernando H. Avilés. Revista Psicología.

13:30 h | Presentación de libro

Flor de arañuela, de Cecilia Durán Mena. Pretextos Literarios por escrito.

AO