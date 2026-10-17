Deportes

Baja de Último Minuto para el América; Ramón Juárez No Viajó a León

El conjunto de las Águilas tampoco podrá contar con Miguel Borja y Raphael Veiga, quienes se perderán el partido ante la Fiera

Ramón Juárez, del Club América, en partido de la Liga MXRamón Juárez, del Club América, en partido de la Liga MX | Foto: Reuters
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