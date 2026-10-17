Baja de Último Minuto para el América; Ramón Juárez No Viajó a León

A unas horas de que arranque el partido León vs América, las Águilas recibieron una pésima noticia. De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, Ramón Juárez ni siquiera realizó el viaje para este partido y será baja para el equipo azulcrema.

El reporte detalla que Juárez sintió molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico de Guillermo Almada decidió no arriesgarlo. El defensa mexicano se quedó en la Ciudad de México mientras el resto de sus compañeros se prepara para el partido de la Jornada 12 en el torneo Apertura 2026.

Además de esta baja, las Águilas también llegan diezmado en el ataque, ya que no contarán con dos futbolistas de peso en el esquema del entrenador Guillermo Almada. El primero de ellos es Miguel Borja, quien fue suspendido por un encuentro luego de hacerse expulsar ante el Monterrey en la fecha 11.

Además de Borja, el América no podrá contar con el mediocampista ofensivo Raphael Veiga para el partido en León. El brasileño, quien es titular indiscutible con el entrenador Almada, sufrió un golpe en la pierna durante un entrenamiento y no está en condiciones óptimas, por lo que al igual que Ramón Juárez, fue descartado para no arriesgarlo ya que el cuadro azulcrema tendrá doble jornada la próxima semana y se enfrentará contra Atlas y Pachuca.