Santos Laguna Golea al Querétaro: Brilla Tahiel Jiménez con Tres Anotaciones

El sorprendente Querétaro andaba motivado luego de sumar cinco jornadas sin derrota, así que buscaba ganar en casa de Santos Laguna para seguir de cerca a los punteros de la tabla general, que son América y Atlas. Pero se encontraron con unos Guerreros inspirados, que los golearon sin piedad.

Por su parte, Santos Laguna buscaba hilar su quinto partido sin perder, luego de un pésimo arranque de temporada. Desde la fecha 7, cuando los Guerreros cayeron 1-0 ante Cruz Azul, suman triunfos ante FC Juárez, Toluca, Pachuca y San Luis.

El partido Santos Laguna vs Querétaro era de pronóstico reservado en el Estadio Corona. Los locales usaron su clásico jersey albiverde, mientras que los visitantes portaron su uniforme blanco. Desde el arranque ambas escuadras dejaron en claro que sería un duelo muy intenso, peleado en cada sector de la cancha.

Luego de 10 minutos se han registrado pocas emociones, ya que los equipos son muy cautelosos y ceden pocos espacios. Han abusado de las faltas en media cancha para cortar el ritmo de juego, ante la complacencia del silbante.

El equipo santista pide penal por una supuesta falta en el área durante un tiro de esquina. El árbitro va a revisar la jugada al VAR y señala el manchón de los once pasos, debido a que observó una patada.

Fran Villalba es el encargado de cobrar el penalti, pero dejó escapar la oportunidad y estrelló la pelota en el poste. Santos Laguna dejó ir el primer tanto de manera increíble a los 12 minutos.

En el minuto 15 el español Villalba estuvo cerca de lavar su error: le pegó a la pelota desde fuera del área y parecía que iba a gol, pero se fue apenas desviado cuando el portero Guillermo Allison estaba vencido.

De tanto insistir, Santos Laguna por fin se puso al frente en el marcador. Al minuto 29 fue Tahiel Jiménez quien consiguió el 1-0. El canterano del equipo lagunero llegó puntual a la cita para mandar la pelota a las redes luego de una buena jugada colectiva.

Tahiel, de 20 años, es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, futbolista argentino que jugó para Santos y América. Así que el jovencito ahora tiene la oportunidad de brillar en el mismo equipo que su padre.

Aunque los Gallos Blancos han tratado de reaccionar luego de la anotación en contra, lo cierto es que los Guerreros han sido mejores a lo largo de 40 minutos y han tenido opciones para agrandar la ventaja. Ya estrellaron otro remate en el poste.

En el 44 cayó el 2-0: Mauricio Cuevas llegó a línea de fondo y mandó servicio rasante al corazón del área, donde Eduardo “Mudo” Aguirre estuvo atento para chocar el esférico y superar al guardameta Allison. Santos ya refleja con goles la superioridad en el duelo.

Con ventaja de dos tantos, los Guerreros se marcharon satisfechos a la pausa del medio tiempo. Los Gallos, por el contrario, lucieron cabizbajos y con la mente puesta en tratar de reaccionar en la parte complementaria.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Sin modificaciones, con los mismos 22 que iniciaron el encuentro, se reanudaron las acciones en el Estadio Corona. La afición santista, que llenó el graderío, celebra cada que los locales toman la pelota.

Querétaro inició mejor en la parte complementaria y ya tuvo un par de llegadas al área santista. Se nota mayor intensidad en cada jugada, mientras que los locales se repliegan en busca de un contragolpe que sentencie el rumbo del encuentro.

Buena llegada de los Gallos Blancos: Iker Benito llegó hasta el área santista y mandó un potente disparo que el arquero Carlos Acevedo rechazó a dos manos. Los queretanos estuvieron cerca de acortar distancias.

Cuando mejor jugaba el Querétaro, los santistas marcaron el 3-0: Otra vez Tahiel Jimenez estuvo atento para rematar frente a la puerta visitante y agrandar la ventaja a los 63 minutos. El joven artillero celebró con todo su doblete.

Para empeorar el panorama del Querétaro, el defensa Diego Reyes se hizo expulsar de fea manera a los 67 minutos: le dejó los tachones en el tobillo a un rival. Y aunque el silbante le mostró tarjeta amarilla, fue llamado por el VAR para que recapacitara. Luego de la revisión, el juez decretó que era cartón rojo.

Diezmados, los Gallos Blancos tuvieron que replantear la estrategia para no recibir más goles. Luego de 75 minutos las piernas ya no responden igual y menos cuando vas abajo por tres tantos, así que sólo queda cerrar el compromiso con dignidad.

Ya con tres tantos de ventaja los Guerreros se dedicaron a llevar la pelota de un lado a otro, a un ritmo semilento, pero sin renunciar al ataque. Así que todavía contaron un par de oportunidades para anotar.

En el minuto 85 el árbitro marcó una mano en el área visitante. Pena máxima inobjetable que cobró de buena manera Javier Güemes para poner el 4-0 en el marcador. La afición no puede estar más feliz con esta demostración de contundencia por parte de su equipo.

Y faltaba el 5-0, a los 92 minutos: Tahiel Jiménez bajó la pelota luego de un gran pase de José Abella y disparó por abajo del guardameta Allison para conseguir el primer triplete de su carrera.

Ya no hubo tiempo para más y el silbante decretó el final del compromiso. Con la manita de 5-0, los Guerreros llegaron a 16 unidades para ubicarse en la casilla 8 de la tabla general.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además de este partido, hoy se juegan los siguientes encuentros:

Guadalajara vs Tigres, a las 17:07 horas

León vs América, a las 19:00 horas

Toluca vs San Luis, a las 19:00 horas

Cruz Azul vs FC Juárez, a las 21:10 horas

Así que, de acuerdo con los resultados de este sábado, la Liga MX puede amanecer con un nuevo líder. O el América se afianzará en la cima si es capaz de dar un manotazo de autoridad sobre la mesa.

Con información de N+