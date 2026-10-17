Deportes

Santos Laguna Golea al Querétaro: Brilla Tahiel Jiménez con Tres Anotaciones

Los Guerreros no tuvieron piedad de los Gallos Blancos y les recetaron una manita de goles

Tahiel Jiménez marcó el primer gol para los Guerreros en el duelo de la Jornada 12 ante Gallos Blancos.Tahiel Jiménez marcó el primer gol para los Guerreros en el duelo de la Jornada 12 ante Gallos Blancos. Foto: Club Santos.

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