¿Qué le Pasó al Dibu Martínez? Portero Argentino Fue Trasladado en Camilla al Hospital

Momentos de mucho dramatismo los que se vivieron en la cancha del Hill Dickinson Stadium, en la ciudad de Liverpool, durante el encuentro entre el Everton y el Chelsea. Al minuto 74 el portero del conjunto londinense, el argentino Emiliano Martínez, sufrió un fuerte choque contra Jarrad Branthwaite, tras lo cual permaneció varios minutos en el césped recibiendo atención médica.

El golpe que sufrió el 'Dibu' Martínez fue muy fuerte y parecía inconsciente por unos segundos. El cuerpo médico del Chelsea ingresó a la cancha para atender al portero, quien incluso necesitó de una mascarilla de oxígeno. Luego de varios minutos, el arquero de la selección argentina fue retirado del campo en una camilla y trasladado al hospital.

Momento en el que Emiliano Martínez y Jarrad Branthwaite chocan durante un partido de la Premier League | Foto: Reuters

Martínez fue sustituido por Mike Penders, marcando así el debut del portero belga en la Premier League. Mientras tanto, Branthwaite fue examinado por el cuerpo médico del Everton y se determinó que estaba en condiciones de continuar.

¿Qué le pasó al Dibu Martínez? Podría ser operado

Luego del partido el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, mencionó que el 'Dibu' salió del estadio consciente y fue al hospital para realizarle pruebas preventivas. "Tenemos que esperar. Ojalá no sea demasiado grave", dijo el estratega español con respecto a la lesión del guardameta.

Sin embargo, reportes en la prensa argentina aseguran que la lesión de Emiliano Martínez lo hará pasar por el quirófano. El periodista Gastón Edul dijo que el portero tiene una lesión ósea en la mandíbula, por lo que tendrían que operarlo.

De momento el Chelsea no ha emitido un comunicado oficial en el que se den más detalles de la gravedad de la lesión ni del tiempo que Martínez estaría fuera de actividad.