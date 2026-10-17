Deportes

¿Qué le Pasó al Dibu Martínez? Portero Argentino Fue Trasladado en Camilla al Hospital

El partido entre el Chelsea y el Everton se detuvo durante varios minutos para que el guardameta pudiera recibir atención médica

Emiliano Martínez recibe atención médica durante el partido del Chelsea ante el Everton en la Premier LeagueEmiliano Martínez recibe atención médica durante el partido del Chelsea ante el Everton en la Premier League | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+