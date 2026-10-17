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¿Pasa Gratis América vs León Hoy? Horario y Dónde Ver En Vivo Transmisión del Partido de Liga MX

Las Águilas y los Esmeraldas se enfrentan en el Nou Camp, en un partido clave para sus aspiraciones en el Apertura 2026

Club LeónEl Club León y el América se enfrentan en la Jornada 12 del torneo Apertura 2026. Foto: X @clubleonfc

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