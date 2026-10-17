¿Pasa Gratis América vs León Hoy? Horario y Dónde Ver En Vivo Transmisión del Partido de Liga MX

El Club León y el América se enfrentan en la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro en el que ambos equipos buscarán sumar puntos de cara a la recta final de la competencia. ¿A qué hora es y dónde ver el partido en vivo? En N+ te contamos.

Las Águilas llegan con 21 puntos, mientras que los Esmeraldas acumulan 18 unidades. Aunque existe una diferencia de tres puntos entre ambos, el resultado podría modificar su posición en la tabla.

León ha tenido un buen desempeño en casa durante el semestre: únicamente perdió en la primera jornada ante Atlas. América, por su parte, registra tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco partidos como visitante, de acuerdo con la información proporcionada.

¿A qué hora es el partido América vs León hoy?

El partido entre León y América se disputará este sábado 17 de octubre en el estadio Nou Camp, con inicio programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Para quienes siguen el encuentro desde Estados Unidos, el silbatazo inicial está previsto para las 21:00 horas, tiempo del Este; 20:00, tiempo del Centro, y 18:00, tiempo del Pacífico.

¿Dónde ver el América vs León?

De acuerdo con la información compartida, la transmisión en Estados Unidos estará disponible por televisión en Univision y TUDN, así como mediante los servicios digitales de TUDN y ViX.

Sin embargo, para el territorio mexicano, este encuentro no se transmitirá gratis, pues solo se podrá ver a través de canales de tv paga; sin embargo, puedes seguirlo en vivo a través de nuestro LIVEBLOG.