Realizan Simulacro de Protección Civil en el AICM por Colapso de Registros Viales
El ejercicio se realizó entre las puertas 4 y 5 de la Terminal 1 para evaluar la respuesta ante una emergencia
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El ejercicio se realizó entre las puertas 4 y 5 de la Terminal 1 para evaluar la respuesta ante una emergencia
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Personal de emergencias y Protección Civil realizó un simulacro en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia provocada por el colapso de registros viales a consecuencia de las lluvias.
El ejercicio se llevó a cabo entre las puertas 4 y 5, con la participación de personal de emergencias, Protección Civil y Bomberos del propio aeropuerto, así como elementos de la Secretaría de Marina.
La finalidad es evaluar los protocolos de atención y la coordinación entre los cuerpos de emergencia para salvaguardar la integridad de los usuarios y pasajeros que se encuentren en las instalaciones aeroportuarias.
Durante el simulacro, la zona fue acordonada para impedir el paso de usuarios y pasajeros, mientras los participantes ponen en práctica los procedimientos de atención ante una situación de riesgo.
Las autoridades realizan este ejercicio con fines preventivos para evaluar la respuesta ante una eventual emergencia.