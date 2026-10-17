Sociedad

Realizan Simulacro de Protección Civil en el AICM por Colapso de Registros Viales

El ejercicio se realizó entre las puertas 4 y 5 de la Terminal 1 para evaluar la respuesta ante una emergencia

AICMRealizaron un simulacro en el AICM ante un posible colapso de registros. Foto: N+

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