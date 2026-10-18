Internacional

Falta de Maestros, Combustible Caro y Policía: Lo que Une las Protestas en Francia

Enfrentamientos, incendios y saqueos se han registrado en las principales ciudades de aquel país, exhibiendo el enojo de la población por la elevación en los costos de la vida

Protestas contra Macron en FranciaManifestantes en Francia piden la renuncia de Emmanuel Macron a la Presidencia. Foto: AP

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