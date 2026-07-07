Así Fueron las Explosiones Cerca de Hotel donde se Alojaba Macron, Presidente de Francia

De acuerdo con el Ministerio sirio del Interior, al menos 18 personas resultaron heridas por las explosiones

Explosiones cerca de un hotel donde estaba previsto que se alojara el presidente francés Emmanuel MacronExplosiones cerca de hotel donde se alojaba el presidente francés Emmanuel Macron, en Damasco, Siria. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mientras Macron visitaba Siria, dos explosiones sacudieron Damasco, dejando 18 heridos. Un desafío para el presidente Al-Sharaa en su intento de estabilizar el país. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+