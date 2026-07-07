Así Fueron las Explosiones Cerca de Hotel donde se Alojaba Macron, Presidente de Francia

Este martes, 7 de julio de 2026, dos explosiones sacudieron Damasco, mientras el presidente de Francia se reunía con su homólogo en una visita histórica, muy cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron.

Según el Ministerio sirio del Interior, al menos 18 personas resultaron heridas. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el hecho.

Fue el segundo atentado en Damasco en una semana y un revés para el nuevo presidente Ahmad al-Sharaa mientras daba la bienvenida a la primera visita de un líder occidental destacado desde el derrocamiento del dictador Bashar Assad por grupos insurgentes a finales de 2024.

Los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con brotes de violencia mientras afirman el control, pero la capital había permanecido en gran medida en paz.

Pronunciamiento de Macron tras explosiones

Emmanuel Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones. Sin embargo, el presidente francés está a salvo y la reunión con Al -Sharaa continuó, indicó un funcionario del Palacio del Elíseo hablando bajo condición de anonimato para hablar sobre la seguridad de Macron.

“Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”, declaró Macron en X horas después. “Esta mañana me reuní con Siria en toda su diversidad. Vi dignidad, valentía y determinación”.

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Macron, que desempeñó un papel importante al impulsar a Europa y a Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria, planeaba celebrar una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio antes de dirigirse a Ankara, Turquía, más tarde el martes para una cumbre de la OTAN.

Una gran columna de humo se alzaba del sitio de la explosión cerca del hotel Four Seasons, donde según medios sirios se alojaba Macron. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una furgoneta y una motocicleta en llamas y manchas de sangre en una calle concurrida cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.

En un comunicado reportado por medios estatales sirios, el Ministerio del Interior apuntó que un artefacto explosivo había sido colocado en un contenedor de basura y el otro en un automóvil estacionado. Añadió que cuatro de los heridos eran agentes de policía y que no se reportaron muertes de inmediato.

El jueves, se detonó un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia, matando al menos a 10 personas e hiriendo a más de 20.

El gobierno de Siria considera la visita de Macron y la firma de más de una docena de acuerdos con París y grandes empresas francesas como un gran impulso en su intento de reconstruir el país golpeado por un levantamiento de 14 años convertido en guerra civil bajo Assad.

Las explosiones representan un desafío para Al-Sharaa, quien ha trabajado para establecer un control total sobre Siria, atraer a minorías escépticas de su gobierno liderado por islamistas y ganar el apoyo de gobiernos occidentales que estaban preocupados por su pasado liderazgo del antiguo grupo Hayat Tahrir al-Sham, vinculado a Al Qaeda. Su gobierno ha prometido reforma política y económica tras décadas de gobierno autocrático.

Con información de N+ y AP.