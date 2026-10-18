Sociedad

Llegan Restos de la Doctora Cristina Ramos a Paso del Macho para Ser Velados

La médico cirujana está siendo velada en un domicilio de la colonia Reforma del municipio de donde era originaria. Los familiares piden justicia tras su feminicidio ocurrido en Coatzacoalcos

Llegan Restos de la Doctora Cristina Ramos Argüello a Paso del Macho, VeracruzLas investigaciones para esclarecer el fallecimiento de la médico cirujana siguen en curso. Foto: N+

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Velan a la doctora Cristina Ramos Argüelles en su tierra natal. Familiares piden justicia tras su feminicidio en Coatzacoalcos.

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