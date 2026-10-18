Llegan Restos de la Doctora Cristina Ramos a Paso del Macho para Ser Velados

Amigos, familiares y colegas de la médico cirujana Cristina Ramos Argüello se reunieron en el domicilio del municipio de Paso del Macho, lugar de donde era originaria, para llevar a cabo los rezos de velación.

Durante el transcurso del día se pudo ver la llegada de personas que dieron el pésame a los familiares, así como coronas y arreglos florales para ser colocados alrededor del féretro.

Se informó que el domingo 18 de octubre se realizará una misa en la iglesia Santa María de Guadalupe y, posteriormente, el cortejo partirá con dirección al panteón municipal para darle el último adiós y se solicitó a los asistentes que gusten acompañarlos a que porten ropa clara.

Los familiares no brindaron mayores declaraciones, sin embargo, en días recientes mostraron su postura y pidieron que la muerte de Cristina no quede impune y que se encuentre al responsable para que sea llevado ante la justicia.