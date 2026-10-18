Activan Alerta Roja en Costa Sur de Jalisco por Huracán Trudy; Evacúan a Personas a Refugios

Protección Civil Jalisco informó que ante el paso del huracán Trudy, lanzaron la alerta roja del Sistema Temprano por Ciclones Tropicales en la Costa Sur, y en esta fase las personas de comunidades vulnerables fueron evacuadas a refugios o zonas seguras con familiares.

Las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil realizan recorridos en zonas de posible riesgo y mantienen monitoreo de las condiciones de las playas en el municipio de Cihuatlán.

Además, las playas permanecen cerradas con bandera roja y se recomienda a la población evitar zonas bajas, laderas y cruzar arroyos o ríos, así como permanecer en sitios seguros hasta que el riesgo haya disminuido.

Protección Civil Jalisco pidió atender las indicaciones de las autoridades, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar los avisos y alertamientos en la app Jalisco Alerta, en su módulo especial por el huracán Trudy.

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Cabe recordar que Trudy es huracán de categoría 2 y se localiza actualmente a 188 kilómetros de Cihuatlán, Jalisco, y a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, se mueve al noroeste a 17 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora.

Se espera que este 17 de octubre, a media noche, su centro se encuentre frente a Costa Sur de Jalisco, de acuerdo con el pronóstico más reciente.