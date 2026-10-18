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Activan Alerta Roja en Costa Sur de Jalisco por Huracán Trudy; Evacúan a Personas a Refugios

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil realizan recorridos en zonas de posible riesgo y mantienen monitoreo de las condiciones de las playas en el municipio de Cihuatlán

HuracánActivaron alerta roja en la Costa Sur de Jalisco por el huracán Trudy. Foto: PC Jalisco

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Alerta roja en Costa Sur de Jalisco por huracán Trudy. Protección Civil evacúa a personas a refugios y monitorea playas en Cihuatlán

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