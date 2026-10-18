Seguridad

Investigación de FGR Apunta a Posible Traición a la Patria de Exfiscal de Chihuahua

Según la Fiscalía, las autoridades estatales actuaron sin atribuciones y sin carpeta de investigación

Investigación de FGR Apunta a Posible Traición a la Patria de Exfiscal de ChihuahuaCésar 'N', exfiscal de Chihuahua, quien es investigado por la Fiscalía General de la República. Foto: FGR

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