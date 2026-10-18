Investigación de FGR Apunta a Posible Traición a la Patria de Exfiscal de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que su investigación determinó que César “N”, exfiscal general de Chihuahua, habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Según la dependencia, habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en el operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos.

César “N” fue detenido por elementos de la Policía estatal cuando circulaba en su vehículo por la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, precisó que la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, derivada de los hechos de ese operativo. La orden la otorgó un juez federal después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación.

El Poder Judicial de Chihuahua informó que la audiencia de César “N” se aplazó para este domingo, a las 9:30 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ernestina Godoy Informa sobre Detención de César 'N', Exfiscal de Chihuahua

La FGR sostiene que el exfuncionario habría ordenado y coordinado el operativo irregular, a partir del cual la propia FGR aseguró y desmanteló después un laboratorio clandestino de drogas. La dependencia lo calificó como un ataque al pacto federal —el esquema que reparte las facultades entre la Federación y los estados— y a la división de poderes.

Explicó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional limitan a las entidades federativas para asumir facultades reservadas a la Federación y para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras, y que lo ocurrido atenta contra la soberanía y la integridad de la nación.

Al bajar de la sierra donde se realizó el operativo, un accidente vehicular costó la vida a dos servidores públicos mexicanos, integrantes de la Fiscalía General de Chihuahua, y a dos personas de nacionalidad estadounidense. De acuerdo con la FGR, la carpeta de investigación establece, incluso con información de la propia Fiscalía estatal, que la participación de los extranjeros no tenía justificación alguna y que la cadena de mando tampoco tenía motivo para permitirla. La dependencia precisó que fue el entonces fiscal quien dio a conocer los hechos a la opinión pública, y que se acreditó que ambos extranjeros habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

La FGR afirmó que la autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones exclusivas de la Federación, que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente a los estados. Aun así, sostuvo, la Fiscalía local y su policía llevaron a cabo el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes una carpeta de investigación. Recordó que el propio César “N” declaró a medios que la acción fue resultado de meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, áreas a su cargo.

Según la FGR, el exfiscal también habría ocultado información. La Fiscalía estatal debía informar a la Federación y no lo hizo; en cambio, informó a personas extranjeras. La dependencia sostiene que sabía que se trataba de delitos federales y que avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada e indebida. Las autoridades federales asumieron de inmediato la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La FGR informó además que este sábado la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión por diversos delitos del fuero local, sin precisar contra quién. Indicó que ha mantenido comunicación y coordinación con las autoridades estatales desde el primer momento, y que informará de los avances conforme la ley lo permita.

Con información de N+.

CT