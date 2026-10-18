Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida en la Vía Pública en Monterrey

El hallazgo sin vida de un adulto mayor en la vía pública generó la movilización de la autoridades de seguridad hasta la colonia Valle de las Brisas, en el municipio de Monterrey. El hecho se registró en el cruce de las calles Puerto Alvarado y Puerto Castilla.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por parte de la Policía Ministerial, se desplegaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron el hallazgo de un hombre de la tercera edad que se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo con lo informado por testigos, fueron vecinos de la misma zona quienes localizaron al adulto mayor y al ver que no reaccionaba decidieron alertar a las autoridades y cuerpos de emergencia. Al llegar los oficiales y rescatistas valoraron al hombre e informaron que ya había fallecido.

Posteriormente, llevaron a cabo el traslado del cuerpo al anfiteatro del Hospital Universitario para realizarle la autopsia de ley y determinar las causas de su muerte. Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias del caso hasta conocer la razón del deceso del adulto mayor, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Con información de Adriana Garcino | N+

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