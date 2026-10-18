Seguridad

Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida en la Vía Pública en Monterrey

Vecinos de la colonia Valle de las Brisas localizaron al hombre de la tercera edad ya sin signos vitales

Fuerza Civil investiga muerte de adulto mayor en MonterreyLa zona fue acordonada por Fuerza Civil y agentes de investigación. Foto: N+

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