Masa de Aire Polar Provocará Marcado Descenso de Temperatura en la Mayor Parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte del país desde esta noche, por la masa de aire polar asociada al frente frío número 2. Se esperan mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de 12 estados durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

Las temperaturas más bajas, de entre -5 y 0 grados, se prevén en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 grados se esperan en sierras de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del domingo en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En esas alcaldías se esperan entre 4 y 6 grados Celsius de las 04:00 a las 06:00 horas.

Para el conjunto de la Ciudad de México, el SMN pronostica una mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 20 a 22. El día comenzará con bancos de niebla y ambiente fresco, y por la tarde el ambiente será templado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. En zonas altas del Estado de México el ambiente será de frío a muy frío por la mañana, y en Toluca se prevé una mínima de 7 a 9 grados y una máxima de 18 a 20.

El SMN reportó mínimas de 1.6 grados en el Nevado de Toluca, Estado de México, y de 2.0 en Súchil, Durango. En el Observatorio de Tacubaya, en la capital, la mínima fue de 10.7 grados y la máxima, de 16.1.

El mismo frente frío mantendrá lluvias puntuales torrenciales esta noche en el sur de Veracruz, Tabasco, el norte y este de Oaxaca y el norte de Chiapas. Para el domingo, el SMN prevé lluvias extraordinarias, de más de 250 milímetros, en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco y el noreste de Oaxaca. Habrá además vientos intensos del norte, con rachas de 110 a 120 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

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Ante el frío, la SGIRPC recomendó usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; evitar cambios bruscos de temperatura; beber abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C; proteger e hidratar la piel con crema, y lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Quien presente algún malestar debe acudir al centro de salud más cercano, y quienes usen calentadores o chimeneas deben mantener una ventilación adecuada.

Ante una emergencia, la dependencia pidió comunicarse al 911, a Locatel al 55 5658 1111 o a la SGIRPC al 55 5683 2222.