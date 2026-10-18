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Masa de Aire Polar Provocará Marcado Descenso de Temperatura en la Mayor Parte de México

La Ciudad de México tiene activa una alerta amarilla en seis alcaldías por mínimas de 4 a 6 °C el domingo

Bajas temperaturas en MéxicoBajas temperaturas en México. Una mujer porta una chamarra roja ante frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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