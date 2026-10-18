Internacional

Marcha No Kings en EUA: Opositores a Trump Convocan a Impulsar el Voto Anticipado

Las movilizaciones se realizaron en distintas ciudades de Estados Unidos para promover la participación anticipada en las intermedias del 3 de noviembre

Manifestantes se congregan en el Monumento a Lincoln por marcha "No Kings" en Washington.Manifestantes se congregan en el Monumento a Lincoln por marcha "No Kings" en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana)

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