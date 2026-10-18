Marcha No Kings en EUA: Opositores a Trump Convocan a Impulsar el Voto Anticipado

El movimiento No Kings, integrado por opositores al presidente Donald Trump, realizó manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos este sábado, con un objetivo central: movilizar a los ciudadanos para que emitan su voto anticipadamente en las elecciones intermedias de noviembre.

Las convocatorias buscaron dar continuidad a casi dos años de protestas contra las políticas y decisiones del mandatario republicano. Entre los mensajes más visibles estuvieron “Vote temprano” y “¡No toquen mi voto!”, consignas que reflejaron la preocupación de los manifestantes por el acceso a las urnas y la protección del proceso electoral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Vivió la Marcha "No Kings" en San Diego que Junto a Más de 40 Mil Manifestantes

En Washington, cientos de personas se reunieron en las inmediaciones del Monumento a Lincoln. A pesar del clima frío, los asistentes participaron en actividades musicales y levantaron pancartas para promover el voto anticipado.

En Atlanta, el concejal Michael Julian Bond exhortó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio y convencer a otras personas de participar en los comicios. Durante su intervención, comparó el voto con un poder que los ciudadanos no deberían renunciar a utilizar.

Las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre renovarán cargos legislativos federales y estatales, por lo que representan una prueba política para la administración de Trump y los partidos que buscan obtener o conservar el control del Congreso.

Aumenta la tensión por voto anticipado

Las movilizaciones se producen en medio de una disputa sobre las reglas electorales y el voto por correo. Trump ha cuestionado durante años esta modalidad y ha sostenido, sin presentar pruebas, que el fraude electoral le costó la elección presidencial de 2020.

El jueves previo a las manifestaciones, su administración presentó una demanda contra autoridades electorales de California para impedir que se contabilicen determinadas boletas enviadas por correo de personas identificadas por el Gobierno federal como posibles no ciudadanas, mientras se verifica su situación migratoria.

Un grupo de manifestantes se congrega en el Monumento a Lincoln durante una protesta de "No Kings" en Washington. Foto: AP

Trump ha desconfiado del voto por correo y ha afirmado, aunque sin pruebas, que un supuesto fraude electoral le costó las elecciones presidenciales de 2020.

Su gobierno demandó el jueves a funcionarios electorales de California y pidió a un juez que impida que el estado cuente las papeletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus migratorio.

Por su parte, los senadores demócratas Alex Padilla, Sheldon Whitehouse y Dick Durbin solicitaron al fiscal general Todd Blanche garantías de que el Departamento de Justicia no incautará boletas ni otros materiales electorales antes de la certificación de los resultados.

Con estas manifestaciones, No Kings busca convertir las protestas en participación electoral. Aunque sus eventos se presentan como apartidistas, su oposición a Trump constituye el contexto político de una campaña que coloca el voto anticipado y la integridad electoral en el centro del debate público.

Con información de AP

TLS