Ciclón Tropical Vance: ¿Qué Estados de México Deben Estar en Alerta por su Posible Formación?

La actividad ciclónica en el océano Pacífico mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas mexicanas. Mientras el huracán Trudy avanza frente a las costas del país, se vigila la posible formación de un nuevo sistema tropical que, de desarrollarse, recibiría el nombre de Vance. El fenómeno podría incrementar las lluvias y las condiciones adversas en varias entidades.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reportó un 80% de probabilidad de que se forme un nuevo ciclón tropical en el sur de México durante los próximos siete días.

Posible ciclón tropical Vance en el Pacífico mexicano. Foto: NHC

Por el momento, se prevé el desarrollo de un área de baja presión frente a la costa sur mexicana en los próximos días. Las condiciones atmosféricas y oceánicas serían favorables para que este sistema se organice gradualmente y aumente su intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, existe la posibilidad de que hacia mediados de la próxima semana se forme una depresión tropical, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste. Sin embargo, su evolución y trayectoria todavía están sujetas a cambios.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la atención en la posible zona de baja presión que podría acercarse a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Estas entidades deberán mantenerse pendientes de las actualizaciones meteorológicas ante la posibilidad de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, dependiendo del desarrollo y desplazamiento del sistema.

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Huracán Trudy: lluvias intensas y riesgos en el Pacífico mexicano

La posible formación de Vance ocurre mientras el huracán Trudy genera condiciones adversas en el litoral del Pacífico. El sistema alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante su evolución, antes de experimentar fluctuaciones en su intensidad.

Para este 17 de octubre, el NHC informó que Trudy se mantenía como huracán de categoría 2, con vientos sostenidos de aproximadamente 155 kilómetros por hora. Su cercanía a las costas de México representa un riesgo por el oleaje.

Conagua advirtió sobre lluvias intensas, inundaciones y posibles deslaves, especialmente en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Las precipitaciones también pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, particularmente en regiones montañosas y terrenos saturados de humedad.

TLS