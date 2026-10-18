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Ciclón Tropical Vance: ¿Qué Estados de México Deben Estar en Alerta por su Posible Formación?

Un canal de baja presión podría evolucionar en los próximos 7 días en el Pacífico mexicano, dejando fuertes lluvias y oleaje

Imagen satelital del huracán Trudy en el Pacífico surImagen satelital del huracán Trudy en el Pacífico sur de México. Foto: AP

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