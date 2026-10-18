Reanudarán Exportación de Ganado en Sonora el Martes; Descartan Fiebre Aftosa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) descartó la presencia de fiebre aftosa en Sonora, mientras que las autoridades estatales anunciaron que las exportaciones a Estados Unidos se reanudarán el martes, después de su suspensión preventiva.

El diagnóstico de la Sader, obtenido en menos de 24 horas, descartó fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de alto impacto para la ganadería mexicana, según un comunicado, e informó que los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dieron positivo al virus de la estomatitis papular bovina, una enfermedad que, según la dependencia federal, no representa un riesgo mayor para la salud animal.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarhpa) aseguró que los resultados permiten la reanudación de las exportaciones a través del cruce de Agua Prieta a Douglas, Arizona, conforme al calendario previsto.

El caso se detectó el viernes durante una inspección rutinaria en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, donde las autoridades federales informaron del hallazgo de aftas en la boca de un becerro.

Personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales tomó muestras que se analizaron en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en Ciudad de México.

La dependencia federal explicó que las lesiones pueden confundirse con síntomas de otras enfermedades vesiculares de importancia sanitaria, lo que obliga a aplicar protocolos de vigilancia.

México está libre de fiebre aftosa desde 1954, según Agricultura.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron devolver a sus ranchos a unas 1.300 cabezas de ganado que permanecían en la estación cuarentenaria y desinfectar sus instalaciones.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) también anunció el viernes un bloqueo de sesenta días a ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO).

No obstante, la organización no precisó si afecta exclusivamente a los animales devueltos y no se ha confirmado si seguirá vigente después del diagnóstico.

Agricultura indicó el viernes que las exportaciones por San Jerónimo, Chihuahua, continuaban con normalidad.

El paso de Agua Prieta había reanudado los envíos el 24 de agosto, con un primer embarque de 750 reses y la previsión de elevarlos gradualmente a 1,500 animales diarios, tras cierres vinculados al gusano barrenador del ganado.

Estados Unidos suspendió en noviembre de 2024 las importaciones de ganado mexicano por esa plaga y posteriormente impuso nuevas restricciones en mayo y julio de 2025.

Con información de EFE

ASJ