Seguridad

Reanudarán Exportación de Ganado en Sonora el Martes; Descartan Fiebre Aftosa

El Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria destacó que se atendieron los protocolos internacionales

Descartan Fiebre Aftosa en Agua Prieta, SonoraMéxico está libre de fiebre aftosa desde 1954, según la Sader. Foto: N+.

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