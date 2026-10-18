Cruz Azul Golea a Bravos, América Afianza el Liderato y Santos Sigue en Plan Grande

El América se afianzó como líder del Apertura 2026 al vencer 5-3 al León en la jornada 12, en la que el Santos prolongó su asombroso resurgimiento con una escandalosa goleada 5-0 sobre el Querétaro, el mismo marcador con el que Cruz Azul repasó a los Bravos de Juárez.

Con su triunfo en el estadio Nou Camp, las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada llegaron a 24 puntos con un partido pendiente.

"Es tan importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en el nuestro, esto último tiene que ser un objetivo que habíamos logrado al principio y nos está costando más ahora", dijo Almada.