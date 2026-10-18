Cruz Azul Golea a Bravos, América Afianza el Liderato y Santos Sigue en Plan Grande
La segunda jornada de la fecha 12 del Apertura 2026 destacó por tres marcadores de cinco tantos
La segunda jornada de la fecha 12 del Apertura 2026 destacó por tres marcadores de cinco tantos
El América se afianzó como líder del Apertura 2026 al vencer 5-3 al León en la jornada 12, en la que el Santos prolongó su asombroso resurgimiento con una escandalosa goleada 5-0 sobre el Querétaro, el mismo marcador con el que Cruz Azul repasó a los Bravos de Juárez.
Con su triunfo en el estadio Nou Camp, las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada llegaron a 24 puntos con un partido pendiente.
"Es tan importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en el nuestro, esto último tiene que ser un objetivo que habíamos logrado al principio y nos está costando más ahora", dijo Almada.
El León, a cargo del técnico argentino Javier Gandolfi, se quedó con 18 unidades en la séptima posición.
La victoria americanista comenzó a tomar forma en el primer tiempo. Henry Martín hizo el 1-0 de penal al minuto 24 y el español Carlos Álvarez consiguió el 2-0 con un remate dentro del área al 34'.
La Fiera se acercó 2-1 con gol de José Alvarado al 53' con una palomita.
Érick Sánchez, al 59', aumentó para las Águilas con un tiro desde la media luna.
Iván Moreno conectó un cañonazo de media distancia y le dio el 3-2 a la escuadra leonesa al 82'.
Tras un par de contragolpes, el colombiano Óscar Perea, al 84', y el uruguayo Brian Rodríguez, al 90', anotaron respectivamente el 4-2 y el 5-2 para las Águilas.
El panameño Ismael Díaz selló el 5-3 final con un remate de cabeza al minuto 90+6.
El América tiene la mejor ofensiva del torneo, con 27 goles.
En el estadio Corona, el Santos logró su quinta victoria consecutiva al golear 5-0 al Querétaro.
En su primer torneo con el entrenador portugués Renato Paiva, el Santos llegó a 16 puntos y trepó al octavo lugar.
Tras una racha de siete juegos sin ganar -incluidas seis derrotas-, la escuadra santista ya se encuentra en la octava posición, dentro de la zona de clasificación a cuartos de final.
"De diez presidentes (de club), siete u ocho nos habrían echado con el inicio que tuvimos, y yo estoy aquí gracias a mi presidente", dijo Paiva.
"Tenemos buenas sensaciones por vencer al equipo revelación de la liga, que solo había recibido ocho goles y era la mejor defensa", añadió.
Los Gallos Blancos se quedaron con 20 unidades y bajaron a la sexta posición. Es la primera vez que reciben cinco goles en 29 partidos de la liga mexicana con el entrenador chileno Esteban González.
Tahiel Jiménez, delantero mexicano de 20 años, fue la figura del partido con un triplete; marcó el 1-0, el 3-0 y el 5-0 a los minutos 29, 63 y 90+3 con definiciones al fílo del área chica.
Eduardo Aguirre firmó el 2-0 al 44', también con un remate a escasos metros del arco. Javier Güémez hizo el 4-0 de penal al 87'.
En el estadio Azteca, el Cruz Azul demostró su jerarquía de campeón al imponerse 5-0 al sotanero Juárez.
La Máquina del Cruz Azul conducida por el entrenador mexicano Joel Huiqui llegó a 20 puntos y ascendió al quinto lugar.
Los Bravos de Juárez dirigidos por el argentino Gustavo Lema sufrieron su décima derrota, están hundidos en la tabla de posiciones con cuatro unidades y tienen la peor defensa con 31 goles en contra.
Al minuto 4, Kevin Montaño apareció en el área chica juarense y estiró la pierna para marcar el 1-0.
Carlos Rodríguez hizo el 2-0 con un toque en el corazón del área, al 23'.
Omar Campos aumentó la ventaja a 3-0 al 45'+3 con una definición desde la media luna.
El argentino Agustín Palavecino firmó el 4-0 con un tiro frontal en el área, al 55'.
Al 75', Rogelio González selló el 5-0 desde fuera del área.
Con información de AFP
ASJ