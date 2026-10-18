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Cruz Azul Golea a Bravos, América Afianza el Liderato y Santos Sigue en Plan Grande

La segunda jornada de la fecha 12 del Apertura 2026 destacó por tres marcadores de cinco tantos

Cruz AzulCruz Azul demostró su jerarquía de campeón al imponerse 5-0 al colista Juárez. Foto: Cuartoscuro.
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