Deja Varios Muertos Explosión y Fuerte Incendio en Base Militar de Alberta, Canadá

El ministro de Defensa de Canadá informó que hubo personas muertas y heridas en un incidente en una base militar de Alberta que provocó un fuerte incendio, mientras los primeros informes indicaron que un gran número de víctimas fueron trasladadas a hospitales.

"Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base", declaró el ministro de Defensa, David McGuinty.

McGuinty no proporcionó cifras de víctimas ni detalles sobre qué causó el incidente. Agregó que la Real Policía Montada de Canadá participaba en la investigación y describió la situación como "muy, muy activa y delicada".

Medios locales reportaron al menos siete muertos. Presuntamente, la explosión derivó de un ejercicio de entrenamiento con fuego real que impactó una línea de gas o un pozo de gas en la zona.

Sin embaego, no quedó claro de inmediato cuántas personas fallecieron o resultaron heridas, pero un médico de un hospital en la ciudad de Edmonton declaró a la emisora ​​nacional de Canadá que los pacientes estaban siendo trasladados a hospitales de toda la ciudad, ya que los centros de salud alrededor de la base se vieron "completamente desbordados" por la cantidad de personas que necesitaban atención médica.

"Esta cantidad de pacientes colapsaría la ciudad de Edmonton", declaró a CBC News el Dr. Warren Thirsk, médico de urgencias del Hospital Royal Alexandra.

"Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros querría contar ahora mismo. Es un desastre. Es un desastre que ocurre una vez cada 15 o 25 años", añadió.

La localidad de Wainwright, cerca de la base, tiene unos 7,000 habitantes.

Las Fuerzas Armadas Canadienses y las autoridades federales, provinciales y locales estaban coordinando la respuesta de emergencia, explicó el ministro de Defensa. La comunidad cercana de Wainwright estaba proporcionando apoyo hospitalario y de extinción de incendios.

Los bomberos se enfrentaron a una situación crítica. Amplias zonas de la provincia fueron azotadas durante el día por una tormenta de viento con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. El viento derribó algunos árboles, lanzó señales por los aires y hizo rodar los contenedores de basura por las calles.

A las 23:00, el Distrito Municipal de Wainwright informó en redes sociales que el incendio estaba controlado y que las propiedades y la infraestructura crítica estaban protegidas. No se emitió ninguna orden de evacuación para los residentes.

El Distrito Municipal de Wainwright indicó que el incendio cruzó la cerca de la base a primera hora del sábado y se estaba propagando rápidamente debido a los fuertes vientos. Bomberos de múltiples jurisdicciones estaban respondiendo, y no había ninguna orden de evacuación en vigor.

"Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados", señaló antes el primer ministro Mark Carney en una publicación en redes sociales.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como "significativo y trágico" y afirmó que estaba afectando a muchos miembros del personal militar.

La Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright, a unos 180 kilómetros al sureste de Edmonton, es una de las bases de entrenamiento militar más concurridas de Canadá, donde los soldados se preparan para operaciones de combate. Alberga el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras, que realiza ejercicios realistas en el campo de batalla, y el Centro de Entrenamiento de la 3ra División Canadiense, que proporciona instrucción militar.

McGuinty dijo que las autoridades aún estaban trabajando para determinar qué ocurrió y que esperaba proporcionar más información.

Carney indicó que el gobierno federal estaba trabajando estrechamente con funcionarios de Alberta y autoridades locales. Comentó que él y Smith estaban en contacto cercano, al igual que sus ministros y funcionarios.

Smith agradeció a los equipos de primera respuesta y a quienes brindaban atención y apoyo a los afectados.

El líder conservador de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y con el ministro de Defensa para ofrecer apoyo a los afectados por el incendio.

"Recen por Wainwright, todos", escribió Poilievre en una publicación en redes sociales. Instó a la población de la zona a seguir las instrucciones de emergencia y a mantener las carreteras despejadas para los equipos de primera respuesta.

Ni Carney ni Smith dieron detalles sobre qué causó el incendio.

El incendio ocurrió días antes que la provincia tenga previsto votar sobre el inicio de un proceso que podría llevarla a buscar la independencia de Canadá. Elections Alberta informó que dos centros de votación, en Lloydminster y Vermilion, cerraron antes de lo habitual el sábado y que las papeletas fueron transportadas de forma segura.

Con información de AP

ASJ