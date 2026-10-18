Internacional

Deja Varios Muertos Explosión y Fuerte Incendio en Base Militar de Alberta, Canadá

Las autoridades no reportaron de inmediato sobre el número de víctimas ni la naturaleza del incidente en la instalación castrense, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton

CanadáFoto: AP.

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