Un hombre de 54 años murió electrocutado la tarde de este sábado mientras realizaba trabajos en una vivienda ubicada sobre la calle Pasaje Paloma, en la colonia Héctor Mayagoitia, en Gómez Palacio, Durango.

El fallecido fue identificado como Guillermo, quien se encontraba trabajando sobre un andamio metálico en el segundo piso del inmueble.

De acuerdo con los reportes, el hombre manipulaba una varilla metálica que hizo contacto con cables de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica. A consecuencia del incidente, Guillermo cayó desde el segundo piso hasta el pavimento.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte.