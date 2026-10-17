Accidentes

Muere Hombre Electrocutado en Colonia Héctor Mayagoitia en Gómez Palacio, Durango

El occiso se encontraba laborando sobre un andamio metálico cuando ocurrió el accidente

Muere Hombre Electrocutado en Colonia Héctor Mayagoitia en Gómez Palacio, DurangoEl hombre murió al recibir una descarga eléctrica en Gómez Palacio. Foto: N+

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